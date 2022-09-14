Сигнал Кириллу? Папа римский призвал не использовать религию для оправдания войны 14 сентября, 19:34 Папа Франциск в Нур-Султане, Казахстан, 14 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Pavel Mikheyev)

Папа римский Франциск в среду, 14 сентября, призвал не использовать религию для оправдания войны.

Как сообщает Vatican News, во время выступления на Конгрессе лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана Нур-Султане понтифик заявил, что насилие нельзя оправдывать, а мирское не должно использовать в своих корыстных целях священное.



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«Бог есть мир, и ведет Он всегда к миру и никогда — к войне. Поэтому давайте с еще большей силой посвятим себя содействию и укреплению необходимости того, чтобы конфликты разрешались не никчемными доводами силы, оружием и угрозами, но лишь теми средствами, которые благословляет Небо, достойными человека: встреча, диалог, терпеливые переговоры, проводимые с особой заботой о детях и молодых поколениях», — сказал папа.



Как сообщает Radio Liberty, на Конгрессе, где прозвучала речь папы, должен был присутствовать глава РПЦ и приспешник российского диктатора Владимира Путина патриарх Кирилл, но незадолго до мероприятия он отказался. При этом на Конгресс приехала делегация РПЦ.

В конце мессы папа Франциск также сказал, что «думает о многих местах, изможденных войной, особенно о дорогой Украине». Он призвал «не привыкать к войне» и «настаивать на попытках, направленных на достижение мира».

После начала полномасштабной войны России против Украины глава РПЦ патриарх Кирилл фактически поддержал агрессию России и благословил военных страны-агрессора на убийство украинцев. Так, в апреле во время службы в храме вооруженных сил РФ Кирилл расхваливал российских солдат и ставил под сомнение независимость Украины.

Православная церковь Украины призвала Вселенского патриарха Варфоломея лишить Кирилла престола.

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