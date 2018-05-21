Пашинян назвал главный приоритет своего правительства

Избранный в результате бархатной революции премьер-министр Армении Никол Пашинян видит первоочередной задачей своего правительства проведение внеочередных выборов.
Об этом он заявил журналистам после принесения присяги в понедельник, 21 мая, в резиденции президента Армена Саркисяна, передает издание Новости Армении.
Пашинян настаивает, что внеочередные выборы имеют приоритетное значение, однако это не означает, что не будет долгосрочных и краткосрочных программ.
"В конце концов, в выборах будет участвовать это правительство, в каком формате другой вопрос", - сказал он.
По данным Интерфакс-Украина, Пашинян также добавил, что выборы его Кабинет министров намерен организовать "в возможно короткие, но логичные сроки".
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