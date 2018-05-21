Пашинян назвал главный приоритет своего правительства

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Пашинян настроен на досрочные выборы

Пашинян настроен на досрочные выборы "в логичные сроки"

Избранный в результате бархатной революции премьер-министр Армении Никол Пашинян видит первоочередной задачей своего правительства проведение внеочередных выборов.

Об этом он заявил журналистам после принесения присяги в понедельник, 21 мая, в резиденции президента Армена Саркисяна, передает издание Новости Армении.

Пашинян настаивает, что внеочередные выборы имеют приоритетное значение, однако это не означает, что не будет долгосрочных и краткосрочных программ.

"В конце концов, в выборах будет участвовать это правительство, в каком формате другой вопрос", - сказал он.

По данным Интерфакс-Украина, Пашинян также добавил, что выборы его Кабинет министров намерен организовать "в возможно короткие, но логичные сроки".

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После избрания в результате бархатной революции Пашинян отправился в первый визит на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

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