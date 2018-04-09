Партия Орбана выиграла выборы в Венгрии - экзитпол

Согласно опросам граждан Венгрии на выходе с избирательных участков, партия премьер-министра страны Виктора Орбана ФИДЕС - Венгерский гражданский союз получила порядка 69% голосов.

Об этом передает ВВС.

В случае, если официальные результаты будут близки к данным экзитполов Виктор Орбан может быть избран премьер-министром в третий раз подряд.

Напомним, 8 апреля в Венгрии прошли всеобщие выборы.

Во время избирательной кампании Орбан заявил, что выборы решат, "останется ли Венгрия страной для венгров или станет страной для иммигрантов".