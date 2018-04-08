Крупнейшая за 16 лет явка избирателей в Венгрии может навредить действующему премьер-министру - эксперты

По состоянию на 15:00 по местному времени на парламентских выборах в Венгрии проголосовало почти 54 процента избирателей. Это рекордное количество избирателей с 2002 года. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на сайт венгерского Национального избирательного бюро.

По мнению аналитиков, столь высокий процент избирателей может пойти во вред действующему премьер-министру Виктору Орбану и его националистической партии ФИДЕС, возглавляющей правящую коалицию.

"Перед выборами прогнозировали, что ФИДЕС наберет более 50 процентов голосов, и таким образом Орбан, известный своей антиевропейской и антииммигрантская позицией, мог претендовать на четвертый срок на посту премьер-министра", – отмечается в сообщении.

Главными конкурентами правящей партии является социалистическая партия Йоббик.

Орбан возглавлял правительство Венгрии в 1998-2002 годах и вернулся к власти в 2010 году. При его власти венгерское правительство расширило контроль над СМИ, получило влияние на банки, энергетику, строительство и туристический сектор.

Виктора Орбана также критикуют за симпатию к Владимиру Путину. После победы на выборах 2010 года Орбан призвал превратить Венгрию в "нелиберальное государство" по образцу России и Турции.

Руководство Евросоюза внимательно следит за будущими результатами выборов в Венгрии. Значительная победа ФИДЕС может усилить правые националистические силы в других странах Центральной Европы, особенно в Польше и Австрии, и поставить под сомнение единство Евросоюза.

На территории Украины действуют 3 специальные участки в Киеве, Ужгороде и Берегово, где граждане с венгерским паспортом могут проголосовать.

Ранее сообщалось, что во время предвыборной кампании Орбан заявил, что выборы решат "останется Венгрия страной для венгров или станет страной для иммигрантов".