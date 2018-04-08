Сегодня в Венгрии пройдут всеобщие выборы

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Партия действующего премьер-министра Виктора Орбана ФИДЕС - Венгерский гражданский союз считается лидером

Партия действующего премьер-министра Виктора Орбана ФИДЕС - Венгерский гражданский союз считается лидером

Утром в воскресенье, 8 апреля, в Венгрии начнутся всеобщие выборы, дату которых в январе 2018 года определил президент страны Янош Адер.

Согласно соцопросом, лидером является партия действующего главы правительства Виктора Орбана ФИДЕС - Венгерский гражданский союз, передает Интерфакс.

Главными конкурентами руководящей партии является социалистическая партия Йоббик.

 

Во время избирательная кампании Орбан заявил, что выборы решат, "останется ли Венгрия страной для венгров или станет страной для иммигрантов".

Напомним, 17 марта депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва единогласно проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на должность председателя КНР

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