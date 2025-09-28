Экзитполов по результатам парламентских выборов в Молдове , которые проходят в воскресенье, 28 сентября, не предусмотрено. Об этом заявила народный депутат Украины Ирина Геращенко (фракция Европейская солидарность), которая работает наблюдателем в составе международной миссии OSCEPA.

«Парламентские выборы проходят в Молдове… Экзитполов не будет. Первые результаты выборов ЦИК уже в понедельник», — сообщила Геращенко.

По ее словам, подсчет голосов может задержаться из-за активного участия молдавской диаспоры, которая голосует за рубежом.

Реклама

«Примечательно, в РФ разрешили открыть только два участка, чтобы исключить вбросы и фальсификации там. В Приднестровье будет работать в этом году только 12 участков», — отметила нардеп.

Избирательные участки открылись в 7 утра и будут работать до 21:00. Там установлены камеры наблюдения, которые фиксируют каждый бюллетень, а в кабинках используют специальные печати. Геращенко также обратила внимание, что на участках звучит патриотическая молдавская музыка, но материалы о выборах остаются двуязычными, в том числе и на русском языке.

Основная борьба разворачивается между пропрезидентской партией Действие и солидарность и блоком бывшего президента Игоря Додона.

28 сентября в Молдове проходят судьбоносные парламентские выборы, которые имеют решающее значение для проевропейского курса страны. Попытки России повлиять на ход и результат этого голосования являются одними из самых мощных за последние годы.

22 сентября, менее чем за неделю до выборов, агентство Bloomberg рассказало о разработанном Россией плане вмешательства в выборы, который имеет целью отстранить партию PAS и Майю Санду от власти и сорвать путь Молдовы в ЕС.