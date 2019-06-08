Молдавский парламент признал страну «захваченным государством» Сегодня, 19:38 Цей матеріал також доступний українською 1 966 666 via Pixabay Ранее КС Молдовы постановил, что парламент подлежит роспуску. 1 966 666 via Pixabay

Парламентское большинство Молдовы проголосовало за декларацию О захваченном государстве.

Об этом сообщает NewsMaker.



Представитель проевропейского блока ACUM Андрей Нэстасе зачитал декларацию, в которой говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и выражении вотума недоверия Конституционному суду страны. В частности, там содержится требование отправить в отставку главу Службы информации и безопасности и главу Национального центра по борьбе с коррупцией.

Нэстасе также предложил обратиться в ЕСПЧ в связи с тем, что Конституционный суд Молдовы принимает решения, противоречащие закону.

Ранее КС Молдовы постановил, что парламент подлежит роспуску. Срок утверждения нового правительства избранным 24 февраля обновленным составом парламента истек в полночь 8 июня, заявили в суде. Накануне президент страны Игорь Додон допустил возможность проведения досрочных парламентских выборов.

Напомним, 24 февраля 2019 года в Молдове состоялись парламентские выборы. Их результаты были утверждены 10 марта.

В результате выборов в новом парламенте Молдовы представлены пророссийская левая Партия социалистов (35 мандатов), левоцентристская Демократическая партия Власти Плахотнюка (30), блок двух проевропейских партий Acum (26), популистская партия Шор (7) и еще три независимых депутата (всего 101).