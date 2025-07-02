Во время встречи с епископами УГКЦ. Папа Лев XIV заверил в своей поддержке Украины и заявил, что ежедневно молится за украинский народ

В среду, 2 июля, в Ватикане в Апостольском дворце состоялась аудиенция синода епископов Украинской греко-католической церкви с Папой Львом XIV . Во время встречи понтифик заверил в своей поддержке Украины и отметил, что ежедневно молится за украинский народ.

Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

«Я близок к вам и через вас — ко всем верным вашей Церкви. Давайте оставаться едиными в одной вере и одной надежде», — отметил Папа Лев XIV.

Он подчеркнул, что молится за то, чтобы в Украине как можно быстрее наступил мир, а также попросил епископов помолиться Отче наш на украинском языке.

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав поблагодарил Папу Льва XIV за его слова о пастырской ревности епископов УГКЦ и поддержку украинского народа.

Блаженнейший Святослав подарил понтифику икону Святого архистратига Михаила и передал списки пленных и без вести пропавших украинцев.

В конце встречи глава УГКЦ пригласил Папу Льва XIV посетить Украину и отметил, что Украина ежедневно молится за него.

28 июня Папа Лев XIV встретился с украинскими паломниками в базилике Святого Петра в Ватикане. Верующие Украинской греко-католической церкви прибыли туда по случаю юбилейного паломничества под лозунгом Паломники надежды.

К ним в полдень присоединился Папа Римский. Он также лично поздоровался с матерями погибших украинских военных.

18 мая Папа Римский Лев XIV в Ватикане встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской. Президент выразил благодарность Льву XIV за аудиенцию и Ватикану — за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией.

Также Зеленский передал Папе список из 400 украинских детей, которых похитила Россия с временно оккупированных территорий.