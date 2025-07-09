Зеленский встретился с Папой Римским в Италии

Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV во время встречи 18 мая (Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 июля, встретился с Папой Римским Львом XIV.

«Сегодня утром Святейший Отец принял на аудиенции его достопочтенность Владимира Зеленского, президента Украины, и его сопровождение», — говорится в сообщении Святого престола.

Реклама

В пресс-службе Ватикана сообщили, что понтифик подтвердил готовность принять переговоры Украины и России в Ватикане.

«Во время искреннего разговора была подтверждена важность диалога как лучшего пути к прекращению боевых действий. Святейший Отец выразил боль по поводу жертв и возобновил свои молитвы и близость к украинскому народу, поддерживая все усилия, направленные на освобождение пленных и поиск совместных решений», — сказано в сообщении.

Издание Ansa пишет, что Папа Римский принял Владимира Зеленского в своей летней резиденции в Кастель Гандоло, что вблизи Рима.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл с визитом в Рим.

Спикер главы государства Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский встретится с Папой Римским, президентом Италии Серджо Матарелой и спецпосланником США по вопросам Украины Китом Келлогом.

В Италии Зеленский также примет участие в международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10−11 июля.

18 мая Папа Римский в Ватикане встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской. Президент выразил благодарность Льву XIV за аудиенцию и Ватикану — за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией.

Кроме того, Зеленский передал Папе список из 400 украинских детей, которых похитила Россия с временно оккупированных территорий.

2 июля в Ватикане в Апостольском дворце состоялась аудиенция синода епископов Украинской греко-католической церкви с Папой Львом XIV. Во время встречи понтифик заверил в своей поддержке Украины и отметил, что ежедневно молится за украинский народ.

6 июля Папа Римский Лев XIV, обращаясь к паломникам после воскресной молитвы, отдельно поздравил паломников из Украины.