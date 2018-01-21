Вы становитесь тем, во что верите. Семь вдохновляющих цитат Опры Уинфри

Опра Уинфри с Бараком Обамой в 2013 году

Журнал Новое Время собрал семь цитат Опры Уинфри, которую после ее речи на церемонии вручения кинопремии Золотой глобус стали называть подходящей кандидатурой на пост президента США и конкуренткой Трампа на выборах 2020 года

Если вы хотите чувствовать себя хорошо, идите и делайте что-то хорошее.

Что бы ни произошло с вами в прошлом, оно не имеет власти над настоящим моментом, потому что жизнь - это сейчас.

Мы не можем стать теми, кем хотим стать, оставаясь теми, кто мы есть.

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Один из самых сложных жизненных уроков - понять, какие мосты нужно переходить, а какие - сжигать.

Окружайте себя лишь теми людьми, которые в будущем помогут вам подняться выше.

Вы становитесь тем, во что верите.

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Вы получаете от жизни лишь то, что отваживаетесь попросить. Не бойтесь повышать планку.

Читайте материал о сложном пути к успеху Опры Уинфри и ее перспективах как конкурентки Дональда Трампа на выборах президента США в свежем номере журнала Новое Время - №2 от 19 января 2017 года