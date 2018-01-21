Вы становитесь тем, во что верите. Семь вдохновляющих цитат Опры Уинфри

4 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Опра Уинфри с Бараком Обамой в 2013 году

Опра Уинфри с Бараком Обамой в 2013 году

Журнал Новое Время собрал семь цитат Опры Уинфри, которую после ее речи на церемонии вручения кинопремии Золотой глобус стали называть подходящей кандидатурой на пост президента США и конкуренткой Трампа на выборах 2020 года

  • Если вы хотите чувствовать себя хорошо, идите и делайте что-то хорошее.
  • Что бы ни произошло с вами в прошлом, оно не имеет власти над настоящим моментом, потому что жизнь - это сейчас.
  • Мы не можем стать теми, кем хотим стать, оставаясь теми, кто мы есть.

Читайте также: Эмоциональная речь Опры Уинфри, после которой ее назвали конкуренткой Трампа на будущих выборах: полный текст

  • Один из самых сложных жизненных уроков - понять, какие мосты нужно переходить, а какие - сжигать.
  • Окружайте себя лишь теми людьми, которые в будущем помогут вам подняться выше.
  • Вы становитесь тем, во что верите.

Читайте также: Как Опра Уинфри может победить Трампа в его собственной игре в 2020 году – Time

  • Вы получаете от жизни лишь то, что отваживаетесь попросить. Не бойтесь повышать планку.

Читайте материал о сложном пути к успеху Опры Уинфри и ее перспективах как конкурентки Дональда Трампа на выборах президента США в свежем номере журнала Новое Время - №2 от 19 января 2017 года

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове