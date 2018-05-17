ООН изжила себя и развалилась - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Организация Объединенных Наций показала свою несостоятельность на фоне столкновений в секторе Газа.

Об этом передает Reuters.

"На фоне этих событий ООН исчерпала себя. Она изжила себя и развалилась. Если израильское запугивания и в дальнейшем будет подвергаться молчанию, то мир быстро скатится в хаос, в котором будет царить бандитизм", - заявил Эрдоган.

Он отметил также, что продолжит поддерживать Палестину.

"Даже если весь мир закроет глаза, мы не позволим Израилю оказывать жестокость. Мы и в дальнейшем будем поддерживать наших палестинских братьев не только сердцами, но и всеми имеющимися ресурсами", - заявил президент Турции.

Ранее Эрдоган заявил о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху виновен в апартеиде, а также назвал Израиль террористическим государством.