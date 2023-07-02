«Паническая эйфория Путина». Почему российский диктатор неожиданно стал «ходить в народ» — отвечает психолог 2 июля, 14:43 Российский диктатор Владимир Путин во время поездки в Дагестан, 28 июня 2023 года (Фото:Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS)

Валентин Ким, психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации, рассказал Radio NV, как российский диктатор Владимир Путин начал демонстрировать эйфорию после того, как пережил один из своих главных страхов — возможность потери власти.

28 июня российская пропаганда заявила о визите своего диктатора Владимира Путина в Дагестан.

На обнародованных кадрах было показано, как он ходит по улицам Дербента, где его встречают восторженные «местные жители».

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Это идет вразрез с параноидальным страхом главы кремлевского режима за собственную безопасность, из-за которого он пытается держать дистанцию даже с мировыми лидерами и собственными чиновниками.

Что показало такое публичное поведение Путина?

Ну, знаете, если коротко, ушел в загул, можно так сказать. Насколько я понимаю, эта поездка, она все равно планировалась заранее, задолго до того, как начался этот мятеж [Пригожина], но выход к людям, это действительно такая вещь, которую Владимир Путин делает не часто. Это безусловно стало такой «питательной пищей» для конспирологов, относительно двойников Путина и т. п. На самом деле я вижу, что действительно этот эмоциональный поступок, который сделал Путин, именно потому, что сейчас он находится в состоянии такой эйфории.

Для него возможность потери власти — это всегда очень сильная угроза. Власть для него является сверхценностью и возможность ее обратно забрать, обезопасить себя, удостовериться в том, что ему ничего не угрожает, это очень мощное эмоциональное событие. Он на него именно таким образом реагирует, таким «хождением в народ». Действительно, очень странное поведение для него, но оно вполне укладывается в эту теорию облегчения, которое почувствовал Путин после того, как этот мятеж был укрощен. Поэтому здесь все вполне логично.

Российский диктатор хочет показать собственному населению силу?

Именно так. Понимаете, это действительно, это демонстрация. В данном случае он, во-первых, может показать то, что он есть, он существует. Для него, для человека, который испытал такой сильный страх, «я существую» — это очень такой мощный эмоциональный шаг, который заставляет его делать какие-то такие эйфорические вещи. Поэтому он хочет всем продемонстрировать, что я есть, я существую. Он хочет поделиться своей, ну действительно, неискусственной, достаточно естественной радостью от того, что так сложились обстоятельства, что он опять таки у власти. Он хочет продемонстрировать местным элитам, что он может присутствовать сам у них. Потому что, скажем правду, местные элиты этот экзамен на лояльность не выдержали.

Ни один представитель местной власти не сделал ничего для того, чтобы центральную власть подкрепить. Они все замерли в таком ожидании. Единственный, кто, ну вообще, красиво выкрутился, это Собянин, он вообще объявил выходной день москвичам. То есть вся Россия страдает, а в Москве выходной. То есть для Путина это действительно возможность продемонстрировать себя, продемонстрировать свою власть, свою вроде бы непреклонность. С одной стороны, то есть рациональные мотивы, а с другой стороны, мотивы чисто эмоциональные. Он действительно испытывает радость и эта радость создает эйфорическое настроение, когда он начинает, ну например, вот так идти в народ.