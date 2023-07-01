«Путин совсем поехал кукухой». Почему и как изменилось поведение российского диктатора и элит РФ после бунта Пригожина — интервью NV 1 июля, 08:24 NV Премиум Гримасы после путча. На днях Владимир Путин (или его двойник) вдруг посетил дагестанский Дербент и фотографировался с местным населением (Фото:DR)

Что происходит в российских элитах и почему история с ЧВК Вагнера станет лишь началом громких событий в РФ, объясняет экс-депутат питерского заксобрания Максим Резник.

Неожиданно закончившийся бунт главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, — не повод считать, что внутренняя ситуация в России успокоится. Такого мнения придерживается Максим Резник, проживающий в Латвии бывший депутат петербургского законодательного собрания. РФ, по его мнению, входит в полосу выраженной турбулентности.

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Что будет дальше? Об этом NV и поговорил с российским экс-депутатом.

— История главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина отразилась на том, что происходит в Петербурге, — городе, который можно считать базовым для этого неудавшегося бунтаря? К примеру, в ходе обыска тамошнего пригожинского офиса нашли 4 млрд. рублей.

— Мне кажется, если говорить в целом, то это не очень заинтересовало широкие массы населения. Но если говорить об элитном противостоянии, то, конечно, было несколько сюжетов. Сначала появились обыски, машины, коробки з деньгами. Была публикация издания Фонтанка, которая исчезла из-за угроз. Губернатор [Санкт-Петербурга Александр] Беглов [давний оппонент Пригожина], которого правильней было бы называть «гауляйтер Беглов», выступил в законодательном собрании и заявил, что «мы отстояли город». Выглядит, как всегда, когда говорит Беглов, очень смешно и глупо. Понятно, что Беглов, может быть, вкладывал в эти слова не конкретно историю с мятежом, а то, что он все последние годы боролся с Пригожиным, и был одним из первых его врагов. И в этом смысле, конечно, Беглов может считать себя победителем. Это, правда, минимально краткий исторический отрезок. Но, конечно, в глазах Путина Беглов — верный человек.

— Говорят, что у Пригожина отобрали медиа ресурсы.