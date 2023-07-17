Лидера коммунистов в Приднестровье нашли убитым в своем доме 17 июля, 16:22 Олег Хоржан (Фото:Veaceslav Ceban (RFE/RL))

Лидера коммунистов в оккупированном Россией Приднестровье Олега Хоржана нашли мертвым в его доме в возрасте 47 лет. Об этом сообщает молдавская служба Радио Свобода в понедельник, 17 июля.

По информации издания, тело Хоржана со множественными ножевыми ранениями обнаружили в его рабочем кабинете в доме в селе под Тирасполем.



По версии так называемого МВД Приднестровья, Хоржана с «признаками насильственной смерти» нашла супруга рядом с «открытым и пустым сейфом». В полиции Молдовы заявили, что Хоржана нашли застреленным в его доме, правоохранители начали расследовать дело как убийство.

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Глава коммунистической партии страны-агрессора России Геннадий Зюганов утверждает, что Хоржан был «убит дома».

«Сегодня ночью погиб наш руководитель приднестровской Компартии Олег Хоржан. Убит дома, требуем немедленно приступить к расследованию и разобраться», — объявил он.

Хоржан — бывший депутат «парламента» в оккупированном Приднестровье. В 2006 году открывал в Тирасполе приемную главы уже запрещенной Коммунистической партии Украины Петра Симоненко. Поддерживал укрепление связей с Россией.

В декабре 2022 года он вышел на свободу после 4,5 лет лишения свободы по делу о «насильственных действиях в отношении представителя власти». Как пишет молдавское издание Newsmaker, Хоржан провел митинг в Тирасполе без согласования с местными «властями», после которого задержали нескольких участников, в том числе сына Хоржана. «Следствие» утверждало, что политик пришел в местное отделение и пытался пройти к задержанным, а в потасовке сорвал погоны с нескольких милиционеров. По версии его сторонников, милиционеры сами напали на Хоржана.

Парламентская ассамблея Совета Европы в марте 2022 года признала акт военной агрессии России против Молдовы и оккупацию Приднестровского региона.