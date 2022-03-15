ПАСЕ признала Приднестровье оккупированной территорией 15 марта, 23:02 Цей матеріал також доступний українською Приднестровье (Фото:Pixabay)

В Парламентской ассамблее Совета Европы во вторник, 15 марта, приняли резолюцию, в которой упоминается вооруженная агрессии РФ против Молдовы в 1992 году, а также российская оккупация Приднестровья.

Об этом сообщает Eurointegration.

Члены ПАСЕ от Румынии, Украины, Франции, Эстонии, Великобритании, Грузии и Турции предложили ассамблее официально признать российскую оккупацию части Молдовы.

«РФ совершила акт военной агрессии против Республики Молдова и соответственно, оккупацию Приднестровского района», — так предлагают задекларировать члены ПАСЕ.

На заседании комитета, который рассматривал решение, эта поправка была утверждена единогласно. А значит, она вошла в финальный текст.

При этом представители Молдовы не стали соавторами этой поправки. Но на голосовании не голосовали против признания оккупации.

15 марта ПАСЕ рекомендовала исключить Россию из Совета Европы, решение принято единогласно.

В Приднестровье находится Оперативная Группа Российских Войск (ОГРВ) в составе около тысячи человек. Утверждается, что их основная задача — охрана военных арсеналов, оставшихся от советской армии в поселке Колбасна. В 2000 году на международном саммите в Стамбуле Россия обязалась вывести эту группировку до конца 2004 года, но своего обязательства не выполнила до сих пор.



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