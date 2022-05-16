Апелляционный суд окончательно запретил Компартию Украины

16 мая, 18:00
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Компартия Украины (Фото:rudenko.kiev.ua)

Компартия Украины (Фото:rudenko.kiev.ua)

Коммунистическая партия Украины окончательно прекратила свое существование.

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Запрет партии подтвердила постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

Окончательный запрет КПУ подтвержден спустя более шести лет после принятия «декоммунизационного закона». После осуждения коммунистического режима и запрета на пропаганду его символики суд должен был решить вопрос существования Компартии.

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В декабре 2015 года Окружной административный суд Киева прекратил деятельность КПУ. Однако решение законной силы так и не приобрело из-за апелляции коммунистов. Несмотря на невозможность участия в выборах, партия фактически существовала до сих пор и даже собирала членские взносы с партийцев.

«Недавно Шестой апелляционный административный суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы по этому делу и отказал в ее удовлетворении, в результате чего решение суда о запрете Коммунистической партии Украины вступило в законную силу», — заявила депутат Совгиря.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Коммунисты Компартия Украины Апелляционный суд

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