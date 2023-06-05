Похмелье на миллион долларов. Как несколько полков победителей за пару дней опустошили винные погреба Гитлера и Геринга — история в фото 5 июня, 20:30 NV Премиум Льюис Никсон, капитан 506-го полка 101-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил США, просыпается после ночи празднования капитуляции Германии. Выпивку на вечеринке составляли дорогие вина и шампанское из частной коллекции Германа Геринга, которого Гитлер назначил своим преемником. 8 мая 1945 года (Фото:National World War II Museum)

Когда заканчивалась Вторая мировая война, а в Берлине шли последние бои, американские и французские подразделения вошли в Оберзальцберг, где находились резиденции фюрера и его приспешников. Особенно победителям понравились коллекции элитных французских вин.

Немцы совершат последнюю контратаку в баварском горном городке Берхтесгаден — таким было опасение союзников, когда в Берлине велись последние бои в начале мая 1945-го. Потому что затерянный в Альпах Берхтесгаден был гнездом нацистской элиты на протяжении всей войны.

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В горах над Берхтесгаденом раскинулся Оберзальцберг, местность на склоне горы, где жили Гитлер и самые высокие его приспешники. Вся территория была забита награбленным: золото, ювелирные изделия, наличность, роскошные автомобили, произведения искусства и лучший в мире алкоголь. За них, думалось командованию союзников, нацисты будут сражаться не хуже, чем за столицу.

Для генерала Дуайта Эйзенхауэра, главнокомандующего войсками союзников, было крайне необходимо опередить нацистов, которые могли подготовиться к обороне Берхтесгадена. Поэтому туда с северо-запада рвался 506-й полк 101-й пехотно-десантной дивизии ВС США. Это было единственное подразделение, которое имело официальный приказ занять городок.

Но оказалось, что 2-я французская бронетанковая дивизия генерала Леклерка двигалась туда же без ведома американцев. А из соседнего австрийского Зальцбурга выступила по собственной инициативе 3-я пехотная дивизия ВС США. Последняя, точнее ее 7-й пехотный полк первым пришел к финишу, вступив в Берхтесгаден 4 мая в 16:00.

И сокровища нацистов были не последним аргументом этой гонки.

Льюис Никсон, капитан 506-го полка 101-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил США, просыпается после ночи празднования капитуляции Германии / Фото: National World War II Museum