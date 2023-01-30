Болезни Путина, как у Гитлера. Симптомы российского диктатора точно повторяют те, что были у фюрера, принимавшего оксикодон — история с NV 30 января, 20:45 Эксклюзив NV Рисунок Андрея Левченко (Фото:DR)

В течение длительного времени во время Второй мировой войны Гитлеру кололи опиаты. Под их влиянием диктатор, не доверявший никому в своем окружении, работал очень интенсивно и самостоятельно принимал стратегические решения — об этом пишет Норман Оллер в книге Наркотики в нацистской Германии.

«Владимира Путина ждет падение, невероятно похожее на последние дни Адольфа Гитлера», — считает Ангус Данглиш, профессор медицины Лондонского университета Святого Георгия. Об этом он заявил в интервью британскому изданию The Mirror.

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Отказ русского диктатора прислушаться к советам и готовность уволить кого-либо из генералов можно объяснить плохим психическим здоровьем из-за приема лекарств.

" Такие люди, скорее всего, принимают анаболические стероиды", — добавил профессор Делглиш. А сильные боли в спине Путин, скорее всего, опиатами.

Наркотик как кофе

В 2016 году немецкий автор Норман Олер издал книгу Наркотики в нацистской Германии, которая быстро стала бестселлером и переведена на 30 языков.

Оллер, в частности, рассказывает, как в середине 30-х годов Германия стала пионером в производстве метамфетамина. В Берлине этот новый тип " лекарств" под брендом первитин производила компания Temmler. Сейчас на черном рынке этот препарат известен как кристаллическая цель и продажа его карается законом во многих странах. А тогда он был абсолютно легальным и принимался как способ повысить ежедневную эффективность. Это было как крепкая чашка кофе.

В 1938 году профессор Гейдельбергского университета Отто Ранке заключил, что метамфетамин снижает уровень страха, когда его принимать в высоких дозах, а также уменьшает потребность спать. Он начал проводить тесты на молодых офицерах-медиках в Берлине, а затем пришел к выводу, что метамфетамин является идеальным наркотиком для солдат. Ранке предложил своему начальству: «Мы должны официально распространять цели среди войск».

Удивительной стратегией нападения немцев на Францию в 1940 году было перемещение всей армии с танковыми войсками через Арденны. Западные союзники не ожидали угрозы в этом горном регионе, потому что любое войско должно было отдохнуть ночью. Но немецкие танкисты с помощью метамфитамина не спали три ночи и быстро дошли до Седана.