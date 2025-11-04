Обрушение башни Торре-дей-Конти в центре Рима: один из пострадавших скончался в больнице

В Риме пострадавший во время обрушения башни Конти скончался в больнице (Фото: REUTERS/Ремо Казилли)

Рабочий из Румынии, который оставался под завалами в течение 11 часов после обрушения части средневековой башни Торре-дей-Конти в историческом центре Рима, умер в больнице, сообщает ANSA со ссылкой на свои источники.

Собеседники издания в системе здравоохранения рассказали, что состояние мужчины оценивалось как крайне тяжелое.

Погибший — 66-летний румын. Его состояние было тяжелым, операция по спасению мужчины продолжалась около 11 часов. В ней участвовали примерно 140 пожарных.

Сердце у мужчины остановилось в машине скорой, но врачи смогли вернуть его к жизни и стабилизировать, а затем доставить в больницу.

Другой рабочий — 64-летний Гаэтано Ла Манна — был доставлен в больницу с легкой травмой головы, еще двое сообщили о незначительных ссадинах и отказались от госпитализации.

В центре Рима вблизи Колизея в понедельник, 3 ноября, обвалилась часть башни Торре-дей-Конти, которая сейчас находится на реконструкции.

Прокуратура Рима начала расследование по факту непреднамеренного причинения вреда здоровью. Для установления причины обвала будет проведена техническая экспертиза. Однако есть версия, что это произошло из-за внутреннего разрушения конструкции.

Reuters сообщает, что, по данным городских властей, здание не использовалось с 2006 года, но в нем проводились работы в рамках четырехлетнего проекта реконструкции, который должен был завершиться в 2026 году.

Здание было возведено папой Иннокентием III для своей семьи еще в начале XIII века. После землетрясения в 1349 году башня стала непригодной для проживания. Вследствие последующих землетрясений ее верхняя часть обвалилась и в дальнейшем не восстанавливалась.

До 1620 года башня была заброшенной. В XVII веке ее пытались реставрировать. Папа Александр VIII перестроил нижнюю часть башни, которая сохранилась, укрепив ее контрфорсами. В таком виде башня (нижняя 29-метровая ее часть) сохранилась до нашего времени.