В центре Мадрида произошел обвал здания, погибли четыре человека

В центре Мадрида произошел частичный обвал конструкций здания на улице de las Hileras, недалеко от станции метро Ópera. В результате инцидента погибли четыре человека.

Об этом 7 октября сообщил El Paris.

В ночь на среду, 8 октября, пожарные достали из-под завалов два тела. Ранее мэр города Хосе Луис Мартинес-Альмейда подтвердил, что были найдены и двое других погибших. Среди четырех жертв — трое мужчин и одна женщина.



По словам мэра, триггером катастрофы стал обвал перекрытия шестого этажа, повлекший последовательное разрушение всех нижних этажей до первого. Причины обвала пока неизвестны.

Руководитель стройки, где уже около четырех месяцев продолжалась реконструкция под будущий четырехзвездочный отель, сообщил, что во время инцидента на объекте могли находиться от 30 до 40 работников.

После нескольких часов стабилизации фасада пожарные около 18:30 начали поисковые работы с участием служебных собак. Также использовали дроны для съемки внутренних помещений и облегчения спасательных работ. В течение нескольких часов спасатели вручную разбирали завалы, чтобы добраться до тел погибших.

На место происшествия прибыло 18 пожарных подразделений и медицинская служба с 13 бригадами. Одного раненого госпитализировали с переломом ноги, другие получили легкие травмы и находятся в состоянии шока — им помогают психологи.

Пожарные сообщили, что погибшей женщиной оказалась 30-летняя административная работница по имени Лаура. Она находилась в здании во время обрушения. Ее должность мэр не уточнил, но подтвердил, что у нее была ответственность в рамках проекта.

По словам коллег, трое других погибших — Дамбеле, Альфа и Хорхе, в возрасте от 30 до 50 лет, родом из Мали, Гвинеи и Эквадора. Они работали на компанию ANKA, имели официальные контракты и заработную плату около 1100 евро в месяц. Считается, что двое из них были в подвальном туалете, а третий — на верхнем этаже в момент трагедии.

Руководитель работ рассказал, что все произошло мгновенно: «Мы увидели, как на нас летит первый этаж, было много пыли, ничего не видно, невозможно было дышать».

Очевидцы рассказывают, что перед обвалом был слышен сильный грохот, а затем улицу накрыло огромное облако пыли. Другие свидетели добавляют, что здание давно стояло пустым, а недавно там установили большой кран — работы планировали продолжительностью около двух лет.

Обвалившееся здание возводили в 1965 году. Оно имело шесть этажей и подземный паркинг. Общая площадь участка составляет 1070 м², а площадь застройки — 6745 м². Здание реконструировала компания Grupo Rehabilita для создания отеля, который принадлежит саудовскому инвестиционному фонду RSR.

Мэр уточнил, что строительные работы имели все необходимые разрешения с февраля этого года. По его словам, реконструкция проводилась в соответствии с городскими нормами и выданными разрешениями.

