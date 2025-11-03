В центре Рима обвалилась часть старинной башни — видео

3 ноября, 17:04
В Риме произошло обрушение башни (Фото: Reuters / скриншот из видео / Х)

В центре Рима вблизи Колизея в понедельник, 3 ноября, обвалилась часть башни Торре-дей-Конти, которая сейчас находится на реконструкции. Есть пострадавшие среди рабочих. Об этом пишет информагентство ANSA.

Отмечается, что одного рабочего доставили в больницу с серьезными травмами. Еще двое работников получили легкие травмы и отказались от госпитализации. Как пишет ANSA, один рабочий все еще находится под завалами, он в сознании. Всего в понедельник в башне работало 11 работников.

В материале сказано, что было два обвала. Второй произошел именно тогда, когда пожарные вытаскивали человека из-под завалов. У одного из спасателей возникло раздражение глаз, его доставили в офтальмологическую больницу.

На видео, которые опубликовали в Сети, видно как поднимается столб дыма после обвала.

Агентство пишет, что прокуратура Рима начала расследование по факту непреднамеренного причинения вреда здоровью. Для установления причины обвала будет проведена техническая экспертиза. Однако есть версия, что это произошло из-за внутреннего разрушения конструкции.

Reuters сообщает, что, по данным городских властей, здание не использовалось с 2006 года, но в нем проводились работы в рамках четырехлетнего проекта реконструкции, который должен был завершиться в 2026 году.

Здание было возведено папой Иннокентием III для своей семьи еще в начале 13 века. После землетрясения в 1349 году башня стала непригодной для проживания. Вследствие последующих землетрясений ее верхняя часть обвалилась и в дальнейшем не восстанавливалась.

До 1620 года башня была заброшенной. В 17 веке ее пытались реставрировать. Папа Александр VIII перестроил нижнюю часть башни, которая сохранилась, укрепив ее контрфорсами. В таком виде башня (нижняя 29-метровая ее часть) сохранилась до нашего времени.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Рим Обвал Обрушение

