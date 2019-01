Новым пресс-секретарем Пентагона стал Чарльз Саммерс

Саммерс вступил в должность во вторник, 1 января, одновременно с тем, когда Шанахан приступил к исполнению обязанностей главы Пентагона.

Также о своем назгначении Саммерс написал в своем Twitter.

"Провел отличный день, как руководитель крайне талантливой команды отдела министра обороны по связям с общественностью. Для меня большая честь, что мне доверили консультировать (и. о. главы Пентагона Патрика) Шанахана и высокопоставленных чиновников минобороны по связям с общественностью, а также иметь возможность работать с величайшими военными специалистами в мире", - написал Саммерс в Twitter.

It was a great day leading the highly talented team at the Office of Secretary of Defense-Public Affairs. I am honored to be entrusted to advise Secretary Shanahan & DOD leaders on public affairs, and be able to work with the greatest military professionals in the world.