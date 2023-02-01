Норвегия рассматривает передачу Украине БМП CV90 1 февраля, 16:22 БМП CV90 (Фото:Jorchr via Wikipedia)

Министерство обороны Норвегии рассматривает возможность передать Украине CV 9030N (Strf 9030) — экспортный вариант семейства боевых машин CV90, разработанный по заказу Вооруженных сил Норвегии.

Об этом сообщает TV2.

Минобороны обратилось в Генштаб страны с просьбой рассмотреть возможность передачи этой военной техники Украине.

«Правительство постоянно рассматривает вопрос о том, должна ли Норвегия посылать Украине больше оружия. Мы не комментируем эти оценки и какие-либо текущие или будущие взносы. Мы имеем хороший диалог с Украиной и союзниками относительно потребностей. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо», — заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

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Других деталей он не раскрыл.

31 января стало известно, что правительство Норвегии планирует в ближайшее время передать парламенту детальный план долгосрочной поддержки Украины, рассчитанный на пять лет.

