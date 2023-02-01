Норвегия рассматривает передачу Украине БМП CV90

1 февраля, 16:22
Поделиться:
БМП CV90 (Фото:Jorchr via Wikipedia)

БМП CV90 (Фото:Jorchr via Wikipedia)

Министерство обороны Норвегии рассматривает возможность передать Украине CV 9030N (Strf 9030) — экспортный вариант семейства боевых машин CV90, разработанный по заказу Вооруженных сил Норвегии.

Об этом сообщает TV2.

Минобороны обратилось в Генштаб страны с просьбой рассмотреть возможность передачи этой военной техники Украине.

Читайте также:
Норвегия планирует передать Украине Leopard 2 в конце марта — глава Минобороны

«Правительство постоянно рассматривает вопрос о том, должна ли Норвегия посылать Украине больше оружия. Мы не комментируем эти оценки и какие-либо текущие или будущие взносы. Мы имеем хороший диалог с Украиной и союзниками относительно потребностей. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо», — заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Видео дня

Других деталей он не раскрыл.

31 января стало известно, что правительство Норвегии планирует в ближайшее время передать парламенту детальный план долгосрочной поддержки Украины, рассчитанный на пять лет.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Военная помощь Норвегия Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X