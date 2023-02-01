Норвегия готовит план поддержки Украины на пять лет 1 февраля, 01:20 Флаг Норвегии (Фото:Erno Josvasen/Facebook)

Правительство Норвегии планирует в ближайшее время передать парламенту детальный план долгосрочной поддержки Украины, рассчитанный на пять лет.

Об этом сообщает местное издание Vårt Land.

В рамках программы Украина получает помощь на миллиарды норвежских крон. В 2023 году сумму распределят поровну на военную и гуманитарную помощь.

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Правительство Норвегии также выделит грант на преодоление последствий полномасштабной российской агрессии в странах юга, в первую очередь на преодоление высоких цен на электричество и продовольствие.

Точная сумма еще не сообщается, но утверждение программы поможет Норвегии достичь установленных правительством целей расходов в 1% ВВП на помощь в 2023 году.