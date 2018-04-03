Нидерланды приняли закон о списке Магнитского

Во вторник, 3 апреля, нижняя палата федерального парламента Нидерландов приняла закон о расширении санкций против России по европейскому списку Магнитского.

"Мы поручаем правительству определить, есть ли существенная поддержка со стороны Евросоюза для введения таких мер на уровне ЕС", - цитирует Укринформ решение парламента Нидерландов.

Согласно решению нидерландского парламента, правительство должно инициировать на уровне Евросоюза введение персональных санкций по списку Магнитского. Если в течение пяти месяцев ЕС не примет соответствующее решение, то правительство Нидерландов должно внести законодательные предложения по санкциям Магнитского на национальном уровне.

Аналогичные акты Магнитского приняты в США, Канаде, Эстонии, Латвии и в Литве.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что правительство и политические партии обсуждают поправки в закон о противодействии коррупции и нарушений прав человека, которые являются аналогом закона Магнитского.

Акт Магнитского был принят в декабре 2012 года в США. Согласно закону, отменялась поправка Джексона-Вэника и вводились персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека и принципа верховенства права в России.

Закон назван в честь бизнесмена Сергея Магнитского, который в 2009 году был арестован по обвинению в помощи главе фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру в уклонении от уплаты налогов. Спустя 11 месяцев предварительного заключения Сергей умер в больнице Следственного изолятора №1 города Москва.