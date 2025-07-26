NASA предложило работникам добровольно присоединиться к Программе в два этапа (фото иллюстративное) (Фото: nasa.gov/image-detail)

Американское космическое агентство NASA объявило о масштабном сокращении персонала. В рамках Программы отложенных увольнений, которая реализуется в рамках правительственной инициативы по оптимизации госаппарата, работу могут потерять до 3870 сотрудников.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что эта инициатива является частью программы Белого дома по оптимизации работы федеральных органов, которую поддерживает администрация Дональда Трампа.

Реклама

«Цель — минимизировать принудительные сокращения персонала в будущем», — отметила бывшая и.о. администратора NASA Джанет Петров во время общего собрания агентства 25 июня.

NASA предложило работникам добровольно присоединиться к Программе в два этапа:

Первый этап стартовал с началом администрации Трампа. Тогда программой воспользовались около 870 человек (4,8% персонала).

Второй этап, который длился до 25 июля, охватил уже около 3000 сотрудников (16,4% от общего количества).

С учетом запланированных ежегодных сокращений (около 500 человек), NASA ожидает, что общая численность персонала уменьшится до примерно 14 тысяч человек.

В своем официальном обращении агентство подчеркнуло, что безопасность остается наивысшим приоритетом, даже во время структурной оптимизации:

«Мы стремимся быть более эффективной организацией, полностью готовой к новой Золотой эпохе исследований — в частности Луны и Марса».

Масштабное сокращение вызвало беспокойство внутри агентства, а также в космической отрасли в целом. В открытом письме под названием «Декларация Вояджера», направленном и.о. администратора NASA и министру транспорта США, сотни сотрудников предупредили, что увольнения грозят потерями критически важных специалистов:

«Тысячи работников уже были уволены или досрочно вышли на пенсию, забрав с собой уникальные знания, которые являются ключевыми для выполнения миссий NASA», — говорится в обращении.