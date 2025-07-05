Трамп подписал «большой и красивый» законопроект о сокращении налогов и расходов

Президент США Дональд Трамп подписывает широкомасштабный закон о расходах и налогах, округ Колумбия, США, 4 июля 2025 года. (Фото: REUTERS/Ken Cedeno)

В пятницу, 4 июля, президент США Дональд Трамп подписал «большой и красивый» законопроект («One Big Beautiful Bill Act») о сокращении налогов и расходов, ранее одобренный обеими палатами Конгресса .

Об этом сообщает Reuters.

«Я никогда не видел, чтобы люди в нашей стране были так счастливы из-за этого, потому что беспокоятся о так много разных групп населения: военных, гражданских лиц всех типов, рабочие места всех типов. Итак, вы получили самое большое снижение налогов, самое большое сокращение расходов, самые большие инвестиции в безопасность границ в американской истории», — заявил Трамп на церемонии.

Законопроект предусматривает ряд новых налоговых льгот. В частности налогоплательщики смогут списывать доходы от чаевых и сверхурочной работы, а также проценты по кредитам на покупку автомобилей, собранных в США.

Кроме этого, документ предусматривает сокращение двух основных федеральных программ соцзащиты. Речь идет о Medicaid, которая оказывает медицинскую помощь бедным и нетрудоспособным американцам, и Программе дополнительной помощи с питанием, которая помогает людям покупать продукты.

Также в законопроекте говорится об увеличении лимита государственного долга на 5 трлн долларов.

Республиканцы планируют использовать этот законопроект, как инструмент для сокращения государственных расходов. В то же время, по данным внепартийного Бюджетного управления Конгресса, он увеличит дефицит бюджета на 3,3 трлн долларов до 2034 года.

Ранее американский миллиардер Илон Маск резко раскритиковал законопроект президента. Он заявлял, что принятие этого пакета нанесет большой вред экономике США.