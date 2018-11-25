Нарушил уединение. Проповедника из США убили на одном из последних изолированных островов в мире

27-летний американец Джон Аллен Чау отправился проповедовать христианскую веру на один из последних изолированных островов в мире - Северный Сентинельский остров в Бенгальском заливе, который является территорией Индии. Жители острова были известны агрессивным сопротивлением любым контактам с внешним миром, поэтому посещать остров и приближаться к нему запрещено. Проповедь Чау не имела успеха - островитяне его убили.
НВ рассказывает, что известно о гибели Джона Чау.
Исчезающий народ
CNN пишет, что племя сентинельцев - один из исчезающих народов, изолированных от остального мира. Чтобы позволить им сохранить свой образ жизни и защитить их от болезней, к которым у них нет иммунитета, индийское законодательство запрещает приближаться к острову ближе, чем на 5 морских миль (около 9,3 км). Этот запрет защищает не только сентинельцев, но и тех, кто мог бы к ним отправиться, так как племя известно агрессивным приемом чужаков.
В последние годы численность племени сократилась, но сколько точно осталось сентинельцев узнать нельзя, так как к ним опасно приближаться. Согласно индийской переписи населения, в 2011 году на острове оставалось лишь 15 членов племени.
Более широкая группа жителей Андаманских островов Бенгальского залива была в значительной степени изолированы до XIX века, когда острова стали британской колонией.
В конце 1800-х годов, несмотря на их попытки спрятаться, шестерых человек с Северного Сентинельского острова захватили силой и доставили на главный остров Андаманского архипелага. Среди них было двое взрослых и четверо детей. Взрослые заболели и умерли, так как не имели иммунитета к болезням из внешнего мира. Детей, которые, возможно, тоже были больны, вернули обратно.
К Северному Сентинельскому острову запрещено приближаться ближе чем на 9,3 км
За исключением короткого периода доброжелательных контактов в 1990-х годах сентинельцы всегда яростно сопротивлялись любым попыткам с ними пообщаться.
Видео одного из немногих дружелюбных контактов сентинельцев с людьми из внешнего мира
В 2004 году, после того как на Андаманский архипелаг обрушилось цунами, одного из членов племени сфотографировали на пляже острова. Он стрелял из лука по вертолету, который отправили проверить, все ли с ними хорошо. Через два года члены племени убили двоих браконьеров, которые занимались незаконным выловом рыбы в водах рядом с Северным Сентинельским островом, их лодку выбросило на берег.
Survival International, некоммерческая организация, которая занимается защитой изолированных племен, называет племя сентинельцев "самым изолированным в мире".
"Сентинельцы снова и снова показывали, что хотят, чтобы их оставили в покое, и их желания следует уважать. Британская колониальная оккупация Андаманских островов уничтожила обитавшие там племена, погибли тысячи их членов, сейчас осталась в живых лишь часть первоначального населения. Поэтому то, что сентинельцы боятся посторонних, легко понять", - говорят в организации.
"Мученик" Джон Чау
Джон Чау вырос в городе Ванкувер штата Вашингтон. В детстве он любил играть в индейцев, а книгу Робинзон Крузо прочитал в начальной школе. Чау окончил Университет Орала Робертса, где он вступил в Covenant Journey, христианскую организацию, которая организовывала поездки студентов в Израиль. Он также ездил с миссиями в Южную Африку.
"Джон любил людей, и он любил Иисуса, он был готов отдать свою жизнь, чтобы поделиться учением Иисуса с людьми на Северном Сентинельском острове. Еще со школы Джон хотел отправиться на Северный Сентинельский остров, чтобы разделить учение Иисуса с этим коренным народом", - писал в пресс-релизе основатель и глава Covenant Journey Мэт Стэйвер.
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Чау написал статью, в которой упоминал, что вернуться на Андаманские и Никобарские острова - главный пункт в его списке запланированных приключений. Он знал о рисках, но они "не пугали его".
Возглавляющий полицию Андаманских и Никобарских островов Депендра Патак рассказал, что Чау прибыл в Индию по туристической визе, и отправился на острова в октябре, чтобы проповедовать.
"Я считаю его мучеником. Он был тем, кто умер из любви к этим людям, чтобы принести благую весть об Иисусе Христе", - рассказал СМИ его друг, 22-летний Джон Миддлтон Рэмси.
По словам чиновников, о своем намерении отправиться на Северный Сентинельский остров, чтобы проповедовать, Чау не сообщал полиции.
Что известно о гибели миссионера
Рэмси, который познакомился с Чау в 2015 году во время поездки в Израиль говорит, что тот рассказывал ему о планах вернуться в отдаленный регион к сентинельцам. По словам Рэмси, Чау знал, что остров - закрытая территория и его миссия незаконна. Рэмси вспоминает, что Чау собирался познакомиться с образом жизни островитян, поделиться с ними Евангелием и, возможно, перевести Библию.
"Я предполагал, что он готов остаться там на всю жизнь, но он прямо не говорил этого", - сказал Рэмси. По его словам, Чау знал о рисках "но это, казалось, не пугало его".
"Он верил, что попадет на небеса и будет с Богом, если умрет", - говорит Рэмси.
По словам Депендры Патака, в Индии Чау попросил друга из местных жителей найти ему лодку, нескольких рыбаков и эксперта по водным видам спорта для помощи в экспедиции.
Рыбаки рассказали, что для поездки на остров они использовали деревянную лодку с моторами. Они отправились туда 15 ноября. Лодка остановилась менее чем в километре от острова. До него Чау добрался на каноэ. Позже в тот же день он вернулся к рыбакам на деревянной лодке с ранами, полученными от стрел.
Сначала Джон Чау добирался до острова на каноэ, но затем члены племени его сломали / Фото: johnachau via Instagram
Ранения не остановили проповедника и 16 ноября он снова отправился на остров. На этот раз члены племени сломали его каноэ. Поэтому ему пришлось возвращаться к лодке вплавь. Третья попытка пообщаться с островитянами стала фатальной для Чау. 17-го ноября он снова отправился на остров и в этот раз не вернулся. Позже рыбаки увидели, как члены племени тащат его тело, рассказал Патак.
Полиция не проводила независимую проверку смерти Чау, но, основываясь на рассказе рыбаков, пришла к выводу, что его убили.
Перевод НВ
Журнал НВ
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