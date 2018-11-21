В Индии аборигены изолированного острова убили американского миссионера

Жители индийского архипелага в Бенгальском заливе убили американского гражданина, попавшего к ним на изолированный от внешнего мира остров, сообщает Reuters со ссылкой на источники в местной полиции.

По словам собеседников, расследование по факту убийства начато после обращения консульства США в полицию южного города Ченнаи. К американским дипломатам с заявлением о пропаже обратилась мать американца Джона Аллена Чау.

Предварительно установлено, что американец Чау был убит аборигенами-сентинельцами, которые обитают на Северном Сентинельском острове (один из Андаманских островов в Бенгальском заливе). Они известны своим агрессивным сопротивлением любым попыткам контакта из внешнего мира.

Источники сообщают, что американца незаконно переправили на остров рыбаки. По их словам, этих рыбаков уже задержали.

Один из источников в полиции сообщил Reuters, что Чау был американским проповедником, который в прошлом посещал Андаманские и Никобарские острова. По данным полиции, он очень хотел встретиться с сентинельцами, чтобы распространить свое вероучение на острове.