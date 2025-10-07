В Германии тяжело ранили ножом новоизбранную мэра города, ее состояние критическое
Полицейские работают на месте происшествия после того, как новоизбранная мэр Гердеке Ирис Штальцер была найдена с серьезными ранениями (Фото: REUTERS/Leon Kuegeler)
В городе Гердеке (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия) неизвестный напал на недавно избранного мэра Ирис Штальцер. Она получила несколько ножевых ранений возле своего дома.
Об этом во вторник, 7 октября, сообщает DW.
По данным источников издания в службах безопасности, политик от Социал-демократической партии Германии получила несколько ножевых ранений возле своего дома около полудня.
После нападения Штальцер смогла зайти внутрь квартиры, где ее позже нашли службы экстренной помощи. Она была жива, но в критическом состоянии.
Правоохранители начали расследование. Других подробностей пока не разглашают.
Штальцер лишь недавно победила на выборах мэра. Во втором туре, который состоялся 28 сентября, она получила 52,2% голосов, опередив кандидата от Христианско-демократического союза Фабиана Конрада Гааса.
Мотив нападения, а также личность нападавшего или нападавших пока не установлены. На месте происшествия продолжаются следственные действия, а в регионе проводят масштабную охоту на злоумышленника.
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал в соцсетях и написал, что этот инцидент должен быть быстро расследован.