В Германии тяжело ранили ножом новоизбранную мэра города, ее состояние критическое

Полицейские работают на месте происшествия после того, как новоизбранная мэр Гердеке Ирис Штальцер была найдена с серьезными ранениями (Фото: REUTERS/Leon Kuegeler)

В городе Гердеке (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия) неизвестный напал на недавно избранного мэра Ирис Штальцер. Она получила несколько ножевых ранений возле своего дома.

Об этом во вторник, 7 октября, сообщает DW.

По данным источников издания в службах безопасности, политик от Социал-демократической партии Германии получила несколько ножевых ранений возле своего дома около полудня.

Реклама

После нападения Штальцер смогла зайти внутрь квартиры, где ее позже нашли службы экстренной помощи. Она была жива, но в критическом состоянии.

Читайте также: В Чехии ранили ножом высокопоставленного генерала

Правоохранители начали расследование. Других подробностей пока не разглашают.

Штальцер лишь недавно победила на выборах мэра. Во втором туре, который состоялся 28 сентября, она получила 52,2% голосов, опередив кандидата от Христианско-демократического союза Фабиана Конрада Гааса.

Мотив нападения, а также личность нападавшего или нападавших пока не установлены. На месте происшествия продолжаются следственные действия, а в регионе проводят масштабную охоту на злоумышленника.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал в соцсетях и написал, что этот инцидент должен быть быстро расследован.