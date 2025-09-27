В США мужчина во время интервью для CBS признался в убийстве родителей

В Нью-Йорке мужчина во время интервью для местного филиала канала CBS признался в убийстве и захоронении своих родителей, которое произошло восемь лет назад. Его задержали, когда он выходил из студии, сообщает Associated Press.

Признание 53-летнего Лоренца Крауса прозвучало 25 сентября, через день после того, как полиция заявила, что нашла два тела во дворе небольшого дома в городе Олбани. Это произошло в рамках расследования дела о мошенничестве, которое выявило, что родители Крауса, Франц и Тереза Краусы, продолжали получать социальные выплаты, несмотря на то, что их не видели и не слышали в течение многих лет.

Мужчина связался с местным новостным агентством CBS6 и дал получасовое интервью, в котором описал смерти как убийства «из милосердия» для его пожилых родителей, которым было 92 и 83 года и которые пережили Вторую мировую войну в Германии.

«Они знали, что это их конец, что они погибнут от вашей руки?» — спросил Крауса ведущий новостей Грег Флойд.

Мужчина ответил: «Да. И это произошло так быстро».

Сначала Краус не хотел рассказывать, как именно умерли его родители, но признался в убийстве после восьми минут вопросов от журналиста. Он сказал, что его родители не просили его убить их, но «они знали, что их жизнь идет на спад».

«Я выполнил свой долг перед родителями. Моя забота об их страданиях была превыше всего», — отметил он.

По словам мужчины, незадолго до смерти его мать получила травму при падении, когда переходила дорогу, а отец больше не мог управлять автомобилем после операции по удалению катаракты.

Крауса задержали через несколько минут после того, как он вышел из студии, и обвинили в двух убийствах. Во время короткого судебного заседания его защитница заявила о невиновности, а сам Краус не выступал во время слушания.

Представительница предполагаемого преступника, Ребекка Сокол, также заявила, что будет расследовать, как произошло это интервью, поскольку «если медиа фактически выполняли роль агента полиции в этом деле, то это может поставить под сомнение то, будут ли комментарии Крауса в интервью юридически допустимыми в суде».