В Чехии ранили ножом высокопоставленного генерала

Об этом сообщила чешская газета Aktuálně.cz. По данным издания, раненый генерал является одним из важнейших лиц во главе чешской армии: он имеет длительный опыт службы в спецподразделениях, возглавляет отдел разведывательной поддержки Вооруженных сил Чехии и отвечает за принятие на вооружение армии Чехии всех типов дронов.

Генерала Хитьху ранили 26 сентября, после этого он был госпитализирован.

«Я могу подтвердить, что в последние дни произошел инцидент с участием двух солдат», — приводит издание комментарий спикерки Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Магдалены Дворжаки.

«Мы расследуем обстоятельства инцидента, который, как утверждается, произошел рано утром в пятницу, 26 сентября», — заявила Никола Римкевич Гайкова, спикерка Военной полиции.

Гайкова отказалась уточнить, был Хитьха нападавшим или жертвой. Сам Хитьха заявил изданию, что нападение было неспровоцированным, и отказался комментировать его мотив.

«Я могу лишь подтвердить, что на меня было совершено неспровоцированное нападение с ножом, в результате чего я получил травмы. Учитывая то, что полиция сейчас расследует это дело, я не буду давать дальнейших комментариев», — сказал он.

В статье также сообщается, что нападение произошло в ресторане или баре, а Хитьха, согласно сообщению, не был знаком с нападавшим. Когда тот собирался на него напасть, генерал якобы попытался прикрыть лезвие рукой и получил серьезное ранение, после которого его прооперировали.

Издание отметило, что генерал шесть раз участвовал в операциях в Афганистане и является близким соратником главы Генерального штаба Карела Ржехи.

