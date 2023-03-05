Азербайджан и непризнанный Карабах обвинили друг друга в стрельбе, есть жертвы 5 марта, 15:40 Нагорный Карабах (Фото:REUTERS/Artem Mikryukov/File Photo)

В Нагорном Карабахе в воскресенье, 5 марта, произошла стрельба между азербайджанскими военными и силами непризнанной республики, в результате чего погибли и ранены с обеих сторон.

Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.



По данным ведомства, азербайджанские военные получили информацию о перевозке военного снаряжения, боеприпасов и личного состава из Армении в Азербайджан, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Они попытались остановить и проверить автомобили, после чего противоположная сторона открыла огонь.

Видео дня

В Минобороны напомнили командованию россиян, что осуществление перевозок военного и другого назначения по другим маршрутам категорически недопустимо. При этом Баку возлагает всю вину за инцидент на руководство Армении.

Как пишет Эхо Кавказа, власти непризнанного Нагорного Карабаха, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные обстреляли автомобиль паспортно-визового отдела полиции. В результате сообщается о трех погибших полицейских и одном раненом военном.

Также в Нагорном Карабахе обвинили Азербайджан в нарушении режима прекращения огня 2 и 3 марта.

Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с конца прошлого столетия. Территория является международно признанной частью Азербайджана, но большинство из 120 000 жителей составляют этнические армяне.

Одно из последних обострений было в сентябре 2022 года, когда Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле.

В феврале президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые за четыре месяца провели переговоры. Еще одной стороной был госсекретарь США Энтони Блинкен.