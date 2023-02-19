Первая встреча за четыре месяца. Армения и Азербайджан провели переговоры о мирном договоре 19 февраля, 11:55 В Мюнхене состоялась встреча премьер-министра Армении, госсекретаря США и президента Азербайджана (Фото:Сайт премьер-министра Республики Армения)

В субботу, 18 февраля, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры с Соединенными Штатами в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Это первая встреча между лидерами стран Южного Кавказа с октября на фоне обострения напряженности в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Reuters.

Напряжение серьезно обострилось из-за двухмесячной блокады Лачинского коридора — единственного сухопутного пути, дающего Армении прямой доступ к Нагорному Карабаху.

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«Я считаю, что Азербайджан и Армения должны продемонстрировать, что переход от длительного противостояния, взаимной ненависти и вражды должен закончиться», — сказал Алиев.

В то же время, он обвинил Армению в оккупации азербайджанских земель в течение почти 30 лет и раскритиковал чиновника самопровозглашенного Нагорного Карабаха.

В ответ премьер Армении заявил, что «Азербайджан принял политику мести» и спросил, хотят ли лидеры обеих стран использовать свою встречу для " разжигание нетерпимости, ненависти, агрессивной риторики" или для того, чтобы улучшить ситуацию.

За несколько дней до встречи Алиева и Пашиняна стало известно, что Армения завершила работу над очередным этапом договора по установлению мира и отношений с Азербайджаном и направила азербайджанской стороне предложения.

После трехсторонних переговоров с Блинкеном офис Пашиняна заявил, что он подтвердил решимость Армении достичь соглашения, которое «действительно будет гарантировать долгосрочный мир и стабильность в регионе».

«Я думаю, (мирное соглашение) может быть хорошим примером того, как страны, которые имели серьезные исторические разногласия, могут собраться вместе и пролистать страницу вражды», — подытожил президент Азербайджана.

Страны с 1992 участвуют в Нагорно-Карабасском конфликте. Территория является международно-признанной частью Азербайджана, но его 120 000 жителей составляют преимущественно этнические армяне.

Ранее власти Армении отказались принимать у себя в стране учения Организации Договора о коллективной безопасности, запланированные на 2023 год.