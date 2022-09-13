Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах

13 сентября, 01:40
Поделиться:
Флаг Армении (Фото:evroflag.by)

Флаг Армении (Фото:evroflag.by)

В Минобороны Армении заявили, что Вооруженные силы Азербайджана обстреляли армянские позиций по трем направлениям.

Об этом пишет российское агентство ТАСС.

Как заявили в военном ведомстве Армении, после полуночи 13 сентября военные Азербайджана начали обстреливать армянские позиций близ населенных пунктов Гориса, Сотка и Джермука из артиллерии и крупнокалиберных орудий, а также с помощью беспилотников.

Видео дня

Читайте также:

Силы Азербайджана заняли город Лачин (Фото:Anadolu) Спустя почти 30 лет. Азербайджан вернул контроль над городом Лачин

В свою очередь в Минобороны Азербайджана заявили, что подразделения вооруженных сил Армении совершили диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

В Баку утверждают, что диверсионные группы вооруженных сил Армении заминировали пути снабжения между позициями подразделений азербайджанской армии на разных направлениях. В результате принятых подразделениями Азербайджана «срочных мер» произошел бой.

Читайте также:
Игорь Семиволос
Игорь Семиволос
Война в Карабахе. Когда ждать развязки?

Согласно сообщению, азербайджанской армией «принимаются необходимые меры для подавления огневых точек вооруженных сил Армении и предотвращения расширения масштабов боевых столкновений». «Есть потери среди личного состава и боевой техники вооруженных сил Армении, задействованных в диверсионных операциях», — заявили в ведомстве.

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Азербайджан Нагорный Карабах Армения

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X