Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах
Флаг Армении (Фото:evroflag.by)
В Минобороны Армении заявили, что Вооруженные силы Азербайджана обстреляли армянские позиций по трем направлениям.
Об этом пишет российское агентство ТАСС.
Как заявили в военном ведомстве Армении, после полуночи 13 сентября военные Азербайджана начали обстреливать армянские позиций близ населенных пунктов Гориса, Сотка и Джермука из артиллерии и крупнокалиберных орудий, а также с помощью беспилотников.
В свою очередь в Минобороны Азербайджана заявили, что подразделения вооруженных сил Армении совершили диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.
В Баку утверждают, что диверсионные группы вооруженных сил Армении заминировали пути снабжения между позициями подразделений азербайджанской армии на разных направлениях. В результате принятых подразделениями Азербайджана «срочных мер» произошел бой.
Согласно сообщению, азербайджанской армией «принимаются необходимые меры для подавления огневых точек вооруженных сил Армении и предотвращения расширения масштабов боевых столкновений». «Есть потери среди личного состава и боевой техники вооруженных сил Армении, задействованных в диверсионных операциях», — заявили в ведомстве.
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