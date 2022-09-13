Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах 13 сентября, 01:40 Флаг Армении (Фото:evroflag.by)

В Минобороны Армении заявили, что Вооруженные силы Азербайджана обстреляли армянские позиций по трем направлениям.

Об этом пишет российское агентство ТАСС.



Как заявили в военном ведомстве Армении, после полуночи 13 сентября военные Азербайджана начали обстреливать армянские позиций близ населенных пунктов Гориса, Сотка и Джермука из артиллерии и крупнокалиберных орудий, а также с помощью беспилотников.

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В свою очередь в Минобороны Азербайджана заявили, что подразделения вооруженных сил Армении совершили диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

В Баку утверждают, что диверсионные группы вооруженных сил Армении заминировали пути снабжения между позициями подразделений азербайджанской армии на разных направлениях. В результате принятых подразделениями Азербайджана «срочных мер» произошел бой.

Согласно сообщению, азербайджанской армией «принимаются необходимые меры для подавления огневых точек вооруженных сил Армении и предотвращения расширения масштабов боевых столкновений». «Есть потери среди личного состава и боевой техники вооруженных сил Армении, задействованных в диверсионных операциях», — заявили в ведомстве.

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