Пригожина отправят в Судан. Какую судьбу Кремль готовит главарю «вагнеровцев» — мнение экспертов
Конец миссии. Глава ЧВК Вагнер, скорей всего, вскоре будет меньше проявлять публичной активности (Фото:DR)
За последними заявлениями Евгения Пригожина стоит страх за собственную шкуру, — он утратил доверие Путина и пытается избежать мести.
Нынешние истеричные действия и заявления Евгения Пригожина — следствие того, что он пытается спастись от гнева кремлевской верхушки.
Об этом идет речь в статье «Чем закончит Пригожин», опубликованной NV.