Пригожина отправят в Судан. Какую судьбу Кремль готовит главарю «вагнеровцев» — мнение экспертов 27 мая, 09:20 NV Премиум Конец миссии. Глава ЧВК Вагнер, скорей всего, вскоре будет меньше проявлять публичной активности (Фото:DR)

За последними заявлениями Евгения Пригожина стоит страх за собственную шкуру, — он утратил доверие Путина и пытается избежать мести.

Нынешние истеричные действия и заявления Евгения Пригожина — следствие того, что он пытается спастись от гнева кремлевской верхушки.

Об этом идет речь в статье «Чем закончит Пригожин», опубликованной NV.

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