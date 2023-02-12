Над Канадой сбили неопознанный объект 12 февраля, 01:01 Канада (Фото:ElasticComputeFarm / Pixabay)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что по его приказу над воздушным пространством Канады был сбит "неопознанный объект".

«Я приказал сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады. NORAD сбил объект над Юконом. Канадские и американские самолеты взлетели за тревогой, а американский F-22 успешно обстрелял объект», – написал Трюдо в Twitter.

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Трюдо сказал, что в субботу он разговаривал с президентом США Джо Байденом и что канадские силы возглавит операцию по восстановлению объекта.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило ранее в субботу, что оно наблюдает за «высотным воздушным объектом» над северной частью Канады и военные самолеты действуют в этом районе из Аляски и Канады.

Ночью 3 февраля американские военные зафиксировали воздушный шар, находившийся над северной территорией США. Тогда представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер сообщил, что за ней наблюдают уже не первый день. Более того, это был далеко не первый воздушный шар за последние несколько лет — Райдер рассказал, что аэростаты замечали еще при президентстве Дональда Трампа.