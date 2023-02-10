Китайский аэростат, сбитый США, был оборудован для перехвата данных разведки — AP 10 февраля, 21:00 4 февраля США сбили китайский разведывательный аэростат (Фото:REUTERS/Randall Hill)

Китайский аэростат, сбитый над США, был оборудован для обнаружения и сбора разведданных.

Об этом заявили в администрации США, сообщает Associated Press.

Агентство цитирует высокопоставленного чиновника Госдепартамента, по словам которого аэростат был частью масштабной военной программы воздушного наблюдения, нацеленной на более чем 40 стран.

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По данным США, подобные аэростаты были замечены над пятью континентами, они запускаются под контролем Народно-освободительной армии Китая и используются для высокотехнологичного шпионажа и сбора конфиденциальной информации по всему миру, в том числе для перехвата информационных каналов разведслужб.

Администрация президента Джо Байдена решила предать огласке значительный массив подробностей о сбитом аэростате, чтобы опровергнуть настойчивое отрицание Китаем того факта, что устройство использовалось для шпионажа, сказал чиновник.

3 февраля Пентагон сообщил, что наблюдает за китайским шпионским шаром, который ведет разведку над северной территорией США. Reuters писало, что американские истребители были готовы лететь сбивать шар, однако военное руководство посоветовало Джо Байдену не отдавать приказ об уничтожении. Он прислушивался к совету, поэтому шар продолжал летать над США, пока его сопровождал один из самолетов.

Министерство иностранных дел КНР заявило, что их шар попал на территорию США «из-за форс-мажорных обстоятельств», назвали аппарат гражданским и его якобы использовали для метеорологических исследований.

4 февраля по приказу Байдена шар сбили над Атлантическим океаном. Китай выразил протест. На фоне сообщений об аэростате госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свой визит в КНР.