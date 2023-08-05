В РФ произошел взрыв на заводе по производству ракет для Искандеров 5 августа, 11:02 Сообщается о детонации одного из изделий (Фото:Boevaya mashina/wikimedia.org)

В пятницу, 4 августа, в одном из цехов Воткинского машиностроительного завода в Удмуртии, где россияне производят ракеты для комплекса Искандер-М, произошел взрыв.

Об этом сообщили в местных новостных Telegram-каналах.

Изначально в соцсетях появилась информация о якобы ударе беспилотника, однако она не подтвердилась.

Согласно имеющимся данным, в цеху во время испытаний «взорвалось изделие».

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«Взорвался цех № 95 Воткинского машиностроительного завода. Поврежден один из корпусов, в котором собирали ракеты для отправки на войну в Украину. По предварительным данным, пострадавших нет… Корпус цеха, в котором проводилось испытание, не рухнул, но пострадал», — говорится в сообщении.

На самом заводе взрыв назвали «срабатыванием аппаратуры, сопровождающимся хлопком и задымлением».

Фото: Скриншот t.me/vzavod_official