Россияне в месяц производят десятки ракет Калибр и единицы Кинжалов и Искандеров — ГУР

31 июля, 16:29
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РФ активно использует Калибры для ударов по Украине (Фото:Минобороны РФ)

РФ активно использует Калибры для ударов по Украине (Фото:Минобороны РФ)

По данным украинской разведки, Россия за месяц производит десятки крылатых ракет типа Калибр. В ГУР также отмечают, что страна-агрессор может изготавливать только единицы Кинжалов и Искандеров.

«Калибров изготовляют десятки. Относительно другого вида вооружения, например, Кинжалов, Искандеров — значительно меньшие показатели, да, единицы», — отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Юсов сообщил, что в РФ налажено производство Искандер и россияне пытаются его увеличивать.

«Но фактически все, что сейчас производится, сразу выпускается российскими террористами по Украине после определенных пауз, которые нужны для накопления и подготовки к следующим террористическим ударам», — отметил он.

В июне в ГУР говорили, что Россия нарастила производство ракет Калибр и Х-101 в три-четыре раза.

По данным разведки, большое количество ракет из своего арсенала войска РФ использовали с октября по январь для нанесения массированных ударов по Украине.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Искандер ГУР Калибр Х-47 Кинжал

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