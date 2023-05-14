На Тайване военные обнаружили обломки китайского аэростата 14 мая, 15:13 Китай и Тайвань (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Тайваньские военные обнаружили обломки, вероятно, китайского метеорологического аэростата на одном из островов неподалеку от Китая.

Об этом сообщает Focus Taiwan.

Как отмечает командование обороны Мацу, которое отвечает за охрану одноименного архипелага, во время патрулирования в субботу вечером, на дороге, за пределами своего лагеря, военные обнаружили обломки вероятного метеорологического аэростата. На аппарате есть упрощенные китайские иероглифы «Shanghai Chang Wang Meteorological Technology Company» и «GTS12 digital radiosonde».

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Сейчас принято решение продолжить исследовать обломки и усилить военное патрулирование.

Отмечается, что в последний раз военные обнаруживали подобные обломки вероятного китайского аэростата еще в феврале. В частности это произошло также на архипелаге Мацу.

«Ранее в этом году тайваньские военные заявили, что китайские воздушные шары, обнаруженные в воздушном пространстве Тайваня до сих пор, были метеорологическими и не представляли угрозы безопасности, которая бы требовала их сбивания», — пишет издание.

Китай и Тайвань были разделены во время гражданской войны в 1940-х годах. Пекин долгое время пытался ограничить международную деятельность Тайваня, и обе территории боролись за влияние в Тихоокеанском регионе. В последние годы напряженность возросла, и Си Цзиньпин стремится провести «историческое воссоединение». Пекин считает Тайвань своей территорией и угрожал «без колебаний начнет войну», если остров объявит независимость.

