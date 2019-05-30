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Мюллер применил стандарты «советского правосудия» — Джулиани

Сегодня, 00:22
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Мюллер применил стандарты «советского правосудия» — Джулиани - фото

Кадр из видео канала CNN/YouTube

Рудольф Джулиани остался недоволен работой Мюллера

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани раскритиковал бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, заявив, что тот применил «стандарты советского правосудия» по отношению к Дональду Трампу.

По мнению Джулиани, во время расследования дела о вмешательстве РФ в президентские выборы, Роберт Мюллер отказался от формулы «невиновен, пока не доказано обратное».

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер подал в отставку после того, как в ходе почти двухгодичного расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.

Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Генпрокурор США Уильям Барр пояснил, что в отчете скрыли данные о большом жюри, конфиденциальную информацию, а также части, касающиеся незавершенных расследований и конфиденциальности или репутации людей, не причастных к обвинениям.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Барра в даче ложных показаний Конгрессу во время отчета о результатах расследования Мюллера.

Теги:   США Роберт Мюллер Дональд Трамп Рудольф Джулиани

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