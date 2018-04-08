МВД Германии сменило данные о погибших в Мюнстере

Министр внутренний дел Германии Северный Рейн - Вестфалия Херберт Ройль заявил, что жертвами грузовика, который врезался в толпу людей в Мюнстере стали два человека.

Таким образом, включая водителя, жертвами трагедии стали три человека, передает Rheinische Post.

Напомним, в субботу, 7 апреля, в немецком городе Мюнстер в толпу людей врезался грузовик. За рулем грузовика находился 48-летний немец, страдающий психическими заболеваниями.

В результате наезда около 20 человек получили ранения, шесть пострадавших находятся в критическом состоянии.