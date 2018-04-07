В Германии фургон въехал в толпу пешеходов, есть погибшие

В Германии в городе Мюнстер фургон въехал в пешеходов, есть погибшие.
Об этом сообщает ВВС.
Местная полиция подтвердила, что есть жертвы и пострадавшие, но их количество пока не уточняют.
Местных жителей просят избегать этого района.
Местная полиция подтвердила, что есть жертвы и пострадавшие
В Германии в городе Мюнстер фургон въехал в пешеходов, есть погибшие.
Об этом сообщает ВВС.
Местная полиция подтвердила, что есть жертвы и пострадавшие, но их количество пока не уточняют.
Местных жителей просят избегать этого района.
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