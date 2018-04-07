В Германии фургон въехал в толпу пешеходов, есть погибшие

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Местная полиция подтвердила, что есть жертвы и пострадавшие

Местная полиция подтвердила, что есть жертвы и пострадавшие

В Германии в городе Мюнстер фургон въехал в пешеходов, есть погибшие.

Об этом сообщает ВВС.

Местная полиция подтвердила, что есть жертвы и пострадавшие, но их количество пока не уточняют.

Местных жителей просят избегать этого района.

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