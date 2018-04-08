Появилась информация о личности водителя грузовика, совершившего наезд на людей

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung и радиостанции ​NDR и WDR сообщают, что за рулем грузовика, который врезался 7 апреля в толпу людей в Мюнстере, находился 48-летний немец Йенс.Р.

Отмечается, что полиция не рассматривает инцидент как теракт в связи с тем, что мужчина имел заболевания психики, передает SZ.

Также ВВС сообщает, что в кабине грузовика после того как мужчина покончил с собой была найдена взрывчатка.

Напомним, в субботу, 7 апреля, в немецком городе Мюнствер в толпу людей врезался грузовик.

В результате наезда около 20 человек получили ранения, шесть пострадавших находятся в критическом состоянии.

Также, четыре человека погибли - включая водителя грузовика.