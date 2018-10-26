26 октября 2018, пятница

Мужчина пытался ограбить собор в Солсбери

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Мужчина пытался украсть из Солсберийского собора экземпляр Великой хартии вольностей

Мужчина пытался украсть из Солсберийского собора экземпляр Великой хартии вольностей

Полиция графства Уилтшир задержала мужчину, который пытался ограбить собор Девы Марии в британском городе Солсбери.

Как сообщает Sky News, 45-летнего мужчину подозревают в попытке украсть экземпляр Великой хартии вольностей, который хранится в соборе.

Задержанный пытался разбить стеклянную шкатулку, ​в которой хранится документ 1215 года.

Помимо ограбления, мужчине предъявлены обвинения в ношении оружия и порче имущества.

Великая хартия вольностей – документ от 1215 года, который защищал ряд юридических прав и привилегий свободного населения средневековой Англии. Хартия состоит из 63 статей, которые регулируют вопросы налогов, сборов и феодальных повинностей, судоустройства и судопроизводства, прав церкви, городов и купцов, права наследства и опеки.

Дополнительный интерес к Солсбери и его собору был проявлен после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте этого года. Лондон обвинил в причастности к отравлению двух сотрудников российских спецслужб - Александра Петрова и Руслана Боширова (настоящие имена - Александр Мишкин и Анатолий Чепига), которые посещали Солсбери в марте. 

В свою очередь Петров и Боширов утверждают, что посещали Солсбери как туристы ради того, чтобы посмотреть на "знаменитый собор".

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