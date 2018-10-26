Мужчина пытался ограбить собор в Солсбери

Полиция графства Уилтшир задержала мужчину, который пытался ограбить собор Девы Марии в британском городе Солсбери.

Как сообщает Sky News, 45-летнего мужчину подозревают в попытке украсть экземпляр Великой хартии вольностей, который хранится в соборе.

Задержанный пытался разбить стеклянную шкатулку, ​в которой хранится документ 1215 года.

Помимо ограбления, мужчине предъявлены обвинения в ношении оружия и порче имущества.

Великая хартия вольностей – документ от 1215 года, который защищал ряд юридических прав и привилегий свободного населения средневековой Англии. Хартия состоит из 63 статей, которые регулируют вопросы налогов, сборов и феодальных повинностей, судоустройства и судопроизводства, прав церкви, городов и купцов, права наследства и опеки.

Дополнительный интерес к Солсбери и его собору был проявлен после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте этого года. Лондон обвинил в причастности к отравлению двух сотрудников российских спецслужб - Александра Петрова и Руслана Боширова (настоящие имена - Александр Мишкин и Анатолий Чепига), которые посещали Солсбери в марте.

В свою очередь Петров и Боширов утверждают, что посещали Солсбери как туристы ради того, чтобы посмотреть на "знаменитый собор".