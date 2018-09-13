Два мужика приехали смотреть на шпили: соцсети высмеяли рассказ Петрова и Боширова о поездке в Солсбери

В четверг, 13 сентября, после обнародования Лондоном личностей стоящих за покушением на Скрипалей сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова они дали интервью пропагандистке RT Маргарите Симоньян.
Пытаясь обосновать свои визиты в Сосбери, итогом которых стала госпитализация бывшего российского агента и его дочери из-за яда Новичок, они заявили, что приехали в город, чтобы полюбоваться его готическим собором.
"Там есть знаменитый собор. Он знаменит не только во всей Европе, но и во всем мире. Он знаменит своим шпилем 123-метровым", - заявили они, добавив, что посетить его им посоветовали друзья.
В свою очередь пользователи соцсетей к таким объяснениям отнеслись довольно скептически.
Краткое содержание интервью Петрова и Бошарова: pic.twitter.com/JcSqoFexwK— Alex Uj (@AlexUjin) 13 сентября 2018 г.
каждый русский, который едет на два дня в Великобританию, один из них обязательно проведет в Солсбери. Потому что там собор и часы, а в Лондоне ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛАПС. В Лондоне вообще делать нечего, там нет собора и часов— Алексей Соломин (@avsolomin) 13 сентября 2018 г.
Пришла реакция МИД Великобритании, ЕС и США на интервью с «туристами» у Симоньян #Солсбери pic.twitter.com/7tbpncBlJU— Станислав Пугачев (@stanpugachev) 13 сентября 2018 г.
Вкратце pic.twitter.com/43OroxueCc— Andrey Zakirzyanov (@Bezizyanov) 13 сентября 2018 г.
Короче, вся эта история была просто вирусной рекламой собора в Солсбери— Нет, мне не (@NikoStolz) 13 сентября 2018 г.
Стало известно, что смотрели вчера авторы текста "мы ехали в туристический город смотреть знаменитый собор"https://t.co/HfO63ipyyU— Илья Барабанов (@barabanch) 13 сентября 2018 г.
18+, без регистрации, без СМС: pic.twitter.com/SzDXH1Fzot— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 13 сентября 2018 г.
Очень хорошо pic.twitter.com/ZuDDl6wOJZ— Сталингулаг (@StalinGulag) 13 сентября 2018 г.
Маст си pic.twitter.com/2iTn8Eoe5O— Гуляева Светлана (@svet_planet) 13 сентября 2018 г.
«РЕШИЛИ ЗАВЕРШИТЬ ДЕЛО ЧЕТВЕРТОГО ЧИСЛА»— Sergey Goryashko (@seriozha_s) 13 сентября 2018 г.
Конечно, я про все путешествия тоже так говорю — решил завершить дело pic.twitter.com/SGZuYDXVmh
Всем известно, что российские предприниматели средней руки обожают собор в Солсбери, потому что у него шпиль 125 метров— Кучинский бонвиван (@vovanbonvivan) 13 сентября 2018 г.
Ранее сообщалось, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, обвиняемые в химической атаке в Солсбери, дали интервью российскому пропагандистскому ресурсу, заявив, что с ГРУ якобы никак не связаны.
Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери, после чего были госпитализированы в реанимацию.
Они, а также еще несколько случайных граждан, подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.
Правительство Великобритании заявило, что нервно-паралитическое вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России, и известно под названием Новичок.
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В итоге Британия объявила санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием.
После этого, в конце июля, подобный инцидент произошел в Эймсбери, в 15 км от Солсбери, где из своего дома были госпитализированы 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс. Позже стало известно, что женщина скончалась в больнице. Мужчина же пришел в себя после "небольшого, но весомого улучшения".
По данным экспертов, пара также подверглась воздействию вещества Новичок.
В полиции заявили, что рабочей линией случившегося считается нецеленаправленное покушение. Скорее всего, пара британцев пострадала от остатков вещества Новичок, которым были отравлены Скрипаль и его дочь.
После раскрытия личностей сотрудников ГРУ, которых Лондон считает исполнителями покушения на бывшего российского агента, глава британского правительства Тереза Мэй возложила вину за это преступление на высшее руководство РФ.
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