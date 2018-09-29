Власти Солсбери наняли консультантов для "ребрендинга" города после громкой истории с отравлением Новичком

Власти британского города Солсбери наняли команду консультантов, которые должны провести "ребрендинг" населенного пункта после истории с отравлением Новичком Сергея и Юлии Сркипалей.

Как сообщает The Guardian, консультанты должны предложить методы изменения восприятия города туристами.

Отмечается, то после отравления Новичком число туристов упало почти на 14% по сравнению с предыдущим годом. В администрациях главных достопримечательностей города также отмечают снижение посещаемости.

Консультанты предложат варианты, как представить Солсбери, чтобы изменить его восприятие в мире.

Напомним, в начале марта после посещения итальянского ресторана Zizzi в центре Солсбери были найдены без сознания Сергей и Юлия Скрипаль. Позже выяснилось, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Обоим удалось выжить. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России.

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5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

13 сентября на российском пропагандистском телеканале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они заявляли, что приехали в Солсбери, чтобы "посмотреть на знаменитый собор". Россияне заверили, что в Великобританию они приехали, чтобы "отдохнуть и оторваться".

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16 сентября стало известно, что полиция Великобритании разыскивает еще двоих человек, которые подозреваются в содействии агентам ГРУ Петрову и Боширову в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.