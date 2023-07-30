Появилось видео момента взрыва в Москва-Сити 30 июля, 05:36 Момент взрыва в Москве 30 июля 2023 года (Фото:t.me/bazabazon/20034)

СМИ обнародовали видео, где видны взрывы во время ночной атаки якобы «украинских беспилотников» на Москву.

Как пишет Telegram-канал BAZA, после атаки повреждена обшивка IQ-квартала в Москва-Сити.

По данным Минобороны РФ, якобы один «украинский БПЛА» уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два БпЛА, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

Видео дня