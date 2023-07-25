Как атака дронов на Москву связана с событиями на фронте 25 июля, 18:06 NV Премиум

Уже новый рекорд по количеству уничтоженных российских средств ПВО — 63 единицы

Нынешние атаки беспилотников на Москву вызывают вопрос — кто именно их запускает. Это очень интересно. Потому что ближайшее расстояние по границе с Украиной и Россией до Москвы — 700−800 км. Вот возникает вопрос, а БПЛА, имеющий крейсерскую скорость, примерно, 150 км/ч, — как он может добраться от границы с Украиной до Москвы и при этом не будет замечен вообще средствами ПВО РФ?

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Мы знаем, что в Российской Федерации одна из лучших противовоздушных оборон мира, так называемая эшелонированная система ПВО, и не заметить все эти сотни километров, эти часы полета БПЛА — это почти невозможно, это какая-то фантастика. И при этом, чтобы БПЛА долетели до центра Москвы и еще там попали в какие-то объекты?! То по Кремлю они попадают, то над Рублевкой они создают неспокойную обстановку для олигархов. Сейчас, опять же, в бизнес-центр какой-то попали, возле здания Министерства обороны что-то взорвалось…

Мне кажется, что надо все же ФСБ российскому заняться местными (в Подмосковье, особенно) аэромодельными кружками. Возможно, они что-то такое вытворяют.

А еще у меня возникает вопрос — зенитные ракетно-пушечные комплексы малого радиуса действия Панцирь-С1, которые установили на крышах административных зданий для того, чтобы увеличить эффективность применения — почему они не отработали?